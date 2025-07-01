У Росії скаржаться на атаку дронів на Іжевськ, під ударом завод "Купол"
У Росії заявили про нібито атаку безпілотників на місто Іжевськ. Вибухи чули біля електромеханічного заводу "Купол", де росіяни виробляють ЗРК "Тор" та РЛС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ресурс Astra та керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Так, сьогодні в місті Іжевськ, пролунали кілька гучних вибухів. Після цього місцеві повідомили про сильну пожежу. У мережі з’явилися кадри з нібито прильотом одного з дронів.
Російські джерела стверджують, що атаки зазнало одне з підприємств, розташоване в місті. Зокрема, очевидці вказують на район, де розташований Іжевський електромеханічний завод "Купол" - підприємство, яке виробляє зенітні ракетні комплекси "Тор" та радари для армії РФ.
Також з'явилась інформація, що Росавіація тимчасово обмежила прийом і відправлення рейсів в аеропорту Іжевська.
Факт вибухів підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"В російському Іжевську - вибухи. Там є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод “Купол” - це один з головних виробників ЗРК “Тор” та ударних БПЛА “Гарпія-А1” для армії рф", - написав він.
Офіційна російська влада інцидент наразі не коментує. Губернатор Удмуртії лише заявив, що "всі оперативні служби працюють на місці" та пообіцяв надати додаткову інформацію згодом.
Атака на завод "Купол" в Росії
Іжевський електромеханічний завод "Купол" вже не вперше стає ціллю для безпілотників. Про схожі атаки повідомляли у листопаді 2024 року.
Підприємство спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів "Тор", радіолокаційних систем та інших компонентів військової техніки.
Місто Іжевськ - це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47.
"Купол" вважається одним із ключових оборонних заводів Росії. Окрім ЗРК "Тор", тут виготовляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад’ютант". Завод також займається виробництвом гіроскопів, наноматеріалів, обладнання для атомної енергетики, нафтової промисловості та навіть для харчової індустрії - зокрема, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних підприємств.
У вересні 2024 року стало відомо, що "Купол" розпочав серійне виробництво нового ударного безпілотника великої дальності "Гарпія-А1", створеного на основі китайського двигуна.
Також в ніч на 1 липня вибухи лунали в російському Саратові й Енгельсі. Там не працювали кілька аеропортів.
Гучно було й в тимчасово окупованому росіянами Криму. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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