У Криму могли знищити ЗРК С-400: супутники зафіксували потужну пожежу

В окупованому росіянами Криму, ймовірно, було уражено ЗРК С-300 та С-400. А також РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як пише моніторинговий канал, ураження сталось на Керченському півострові.

"Південніше села Курортне Ленінського району, яке на Азовському морі, супутники NASA вночі зафіксували потужну пожежу", - сказано у повідомленні.

Ймовірно, саме там знаходиться позиція ЗРК С-300/С-400. На знімку - пускові установки і РЛС підсвічування цілі 30Н6Е або 92Н6Е. Окрім цього біля Курортного розміщена рідкісна РЛС "Каста-2Е2".

Варто нагадати, що напередодні росіяни скаржились нібито на атаку на Крим, а місцеві повідомляли про вибухи неподалік Керчі.

С-300/С-400

Російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 - це сучасні засоби протиповітряної та протиракетної оборони, розроблені для знищення різноманітних повітряних цілей, включно з літаками, крилатими та балістичними ракетами. С-300 був прийнятий на озброєння ще в 1979 році, але з того часу неодноразово модернізувався.

С-400 "Тріумф" є його удосконаленням і перебуває на озброєнні з 2007 року. Системи мають різні модифікації, що дозволяє їм діяти на різних дальностях і висотах, формуючи багатошарову оборону.

С-400 має переваги над С-300 за дальністю ураження (до 400 км) та здатністю одночасно супроводжувати і атакувати більше цілей. Він також може застосовувати новітні ракети великої дальності, які, за заявами розробників, здатні збивати навіть гіперзвукові цілі.

Обидва комплекси включають багатофункціональні радари, пускові установки, командні пункти та транспортно-заряджаючі машини. Вони здатні працювати в автоматизованому режимі та інтегруються у ширшу систему ППО.