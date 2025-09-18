Пролетіли 1400 км: дрони СБУ вдарили по "Газпрому" в Башкирії, - джерела

Атака на нафтохімічний комплекс "Газпрому"

Нагадаємо, у четвер, 18 вересня, у місті Салават (Башкортостан, Росія) безпілотники атакували нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават". У соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи та дим над підприємством.

Місцева влада підтвердила атаку двох дронів, унаслідок чого на території заводу спалахнула пожежа. Там заявили, що на об’єкті спрацювали системи пасивного й активного захисту.

"Газпром Нафтохім Салават" - російська компанія, якій належить один із найбільших у країні нафтопереробних і нафтохімічних комплексів, розташований у місті Салават, Башкортостан.

Удари по НПЗ Росії

Також відомо, що підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по Волгоградському НПЗ на території Росії. Робота заводу зупинена.

Волгоградський НПЗ уже зазнавав ударів. 14 та 19 серпня 2025 року українські безпілотники атакували підприємство, що призвело до великих пожеж і тимчасової зупинки його роботи.