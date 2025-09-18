Пролетели 1400 км: дроны СБУ ударили по "Газпрому" в Башкирии, - источники

Атака на нефтехимический комплекс "Газпрома"

Напомним, в четверг, 18 сентября, в городе Салават (Башкортостан, Россия) беспилотники атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават". В соцсетях появились сообщения о взрывах и дыме над предприятием.

Местные власти подтвердили атаку двух дронов, в результате чего на территории завода вспыхнул пожар. Там заявили, что на объекте сработали системы пассивной и активной защиты.

"Газпром Нефтехим Салават" - российская компания, которой принадлежит один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, расположенный в городе Салават, Башкортостан.

Удары по НПЗ России

Также известно, что подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Волгоградскому НПЗ на территории России. Работа завода остановлена.

Волгоградский НПЗ уже подвергался ударам. 14 и 19 августа 2025 года украинские беспилотники атаковали предприятие, что привело к большим пожарам и временной остановке его работы.