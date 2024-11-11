Прокуроров лишили повышения зарплат в следующем году

Оклады прокурорам не будут повышаться в 2025 году. В проекте бюджета ко второму чтению отсутствует норма о росте окладов на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №12000 .

Таким образом Кабинет министров учел Бюджетные выводы Верховной Рады, принятые при голосовании бюджета в первом чтении.

Кабмин в проекте бюджета к первому чтению предлагал повысить размер прожиточного минимума, применяемого для определения должностного оклада прокурора, на 31% – с 1600 гривен до 2102 гривен.

Первоначально бюджетный комитет поддержал это повышение окладов. Однако при голосовании в Раде депутаты одобрили поправку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

Замороженные прожиточный минимум и минимальная зарплата

Кроме того, в проекте бюджета ко второму чтению правительство оставило норму, согласно которой для всех граждан прожиточный минимум и минимальная зарплата замораживаются в 2025 году.

Документом предлагается установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату:

в месячном размере – 8000 гривен;

в почасовом размере – 48 гривен

Базовым государственным социальным стандартом является прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, для трудоспособных лиц – 3028 гривен, для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2361 гривна.