Прокурори показали фото забруднення на узбережжі Одеси після атак РФ і порушили справу

Фото: масштабний витік олії через теракт РФ (Офіс Генерального прокурора України)
Автор: Антон Корж

Внаслідок російського теракту в порту Південний, який призвів до розливу соняшникової олії в акваторії, сталося екологічне забруднення навколишнього середовища. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора України (ОГПУ).

Зазначається, що ще 20 грудня російські окупанти завдали серії масованих ударів дронами по Одеському району. Внаслідок теракту було пошкоджено резервуари підприємства, почалася пожежа. В 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

"24 грудня на узбережжі пляжів Одещини та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці: проводять обстеження території, екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень", - сказано у повідомленні.

Розрахунок збитків від теракту Росії буде проведено після встановлення всіх обставин. Також планується проведення інженерно-екологічних експертих. Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України), тривають слідчі дії.

Фото: Офіс Генерального прокурора України

Нагадаємо, за повідомленням глави Одеської МВА Сергія Лисака, 24 грудня на двох пляжах Одеси були виявлені плями, схожі на нафтові, а також знайшли загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування.

Пізніше в Адміністрації морських портів України повідомили, що внаслідок масованих терористичних актів росіян проти інфраструктури порту Південний Одеської області було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.

