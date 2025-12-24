Прокурори показали фото забруднення на узбережжі Одеси після атак РФ і порушили справу

Зазначається, що ще 20 грудня російські окупанти завдали серії масованих ударів дронами по Одеському району. Внаслідок теракту було пошкоджено резервуари підприємства, почалася пожежа. В 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

"24 грудня на узбережжі пляжів Одещини та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці: проводять обстеження території, екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень", - сказано у повідомленні.

Розрахунок збитків від теракту Росії буде проведено після встановлення всіх обставин. Також планується проведення інженерно-екологічних експертих. Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України), тривають слідчі дії.