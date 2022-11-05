Прокурор у Запорізькій області перейшов на сторону РФ. Йому оголосили підозру

Прокурор окружної прокуратури Запорізької області перейшов на бік Росіян. Правоохоронці оголосили йому про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

За інформацією слідчих, прокурор також агітував та схиляв жителів Пологівського району Запорізької області до співпраці з окупантом. За це йому повідомлено про підозру у державній зраді.

"Після повномасштабного вторгнення РФ та тимчасової окупації частини Запорізької області він став служити в так званих "правоохоронних органах" загарбників, виконував вказівки та розпорядження окупаційної адміністрації РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та збирала "податки".

Також під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.

Раніше прикордонники виявили та затримали двох колаборантів. Вони прямували в Київ та мали при собі російські рублі.

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