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Прокурор в Запорожской области перешел на сторону РФ. Ему объявили подозрение

Фото: Прокурор в Запорожской области перешел на сторону РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Прокурор окружной прокуратуры Запорожской области перешел на сторону россиян. Правоохранители объявили ему о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"После полномасштабного вторжения РФ и временной оккупации части Запорожской области он стал служить в так называемых "правоохранительных органах" захватчиков, следовал указаниям и распоряжениям оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

По информации следователей, прокурор также агитировал и склонял жителей Пологовского района Запорожской области к сотрудничеству с оккупантом. За это ему поставлено в известность о подозрении в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, что стражи порядка задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

Ранее пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.

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