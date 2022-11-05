Прокурор в Запорожской области перешел на сторону РФ. Ему объявили подозрение

Прокурор окружной прокуратуры Запорожской области перешел на сторону россиян. Правоохранители объявили ему о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"После полномасштабного вторжения РФ и временной оккупации части Запорожской области он стал служить в так называемых "правоохранительных органах" захватчиков, следовал указаниям и распоряжениям оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.
По информации следователей, прокурор также агитировал и склонял жителей Пологовского района Запорожской области к сотрудничеству с оккупантом. За это ему поставлено в известность о подозрении в государственной измене.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
Напомним, что стражи порядка задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".
Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.
Ранее пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.
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