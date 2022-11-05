Прокурор в Запорожской области перешел на сторону РФ. Ему объявили подозрение

"После полномасштабного вторжения РФ и временной оккупации части Запорожской области он стал служить в так называемых "правоохранительных органах" захватчиков, следовал указаниям и распоряжениям оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

По информации следователей, прокурор также агитировал и склонял жителей Пологовского района Запорожской области к сотрудничеству с оккупантом. За это ему поставлено в известность о подозрении в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.