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Прикордонники затримали двох колаборантів. Мали при собі рублі і телефони з компроматом

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 15:26
Прикордонники затримали двох колаборантів. Мали при собі рублі і телефони з компроматом Фото: прикордонних затримали двох колаборантів, що їхали до Києва (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники виявили та затримали двох колаборантів. Вони прямували в Київ та мали при собі російські рублі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Захисники зазначили, що затримали їхали в напрямку столиці. В їх телефонах були докази співпраці з окупантами. Зокрема, прикордонники знайшли антиукраїнські листування з особами, які проживають на тимчасово окупованій території.

Також в телефонах знайшли розмови з російськими силовиками та бойовиками так званої "ДНР". Затримані мали номери телефонів російських абонентів та людей, які проживають на окупованих територіях.

Фото: прикордонних затримали двох колаборантів (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, у Харкові затримали порушника комендантської години, який, ймовірно, працював з росіянами.

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