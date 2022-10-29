Прикордонники затримали двох колаборантів. Мали при собі рублі і телефони з компроматом
Прикордонники виявили та затримали двох колаборантів. Вони прямували в Київ та мали при собі російські рублі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
Захисники зазначили, що затримали їхали в напрямку столиці. В їх телефонах були докази співпраці з окупантами. Зокрема, прикордонники знайшли антиукраїнські листування з особами, які проживають на тимчасово окупованій території.
Також в телефонах знайшли розмови з російськими силовиками та бойовиками так званої "ДНР". Затримані мали номери телефонів російських абонентів та людей, які проживають на окупованих територіях.
Фото: прикордонних затримали двох колаборантів (t.me/DPSUkr)
Нагадаємо, у Харкові затримали порушника комендантської години, який, ймовірно, працював з росіянами.
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