Під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів

У Харківській області викрили колаборанта, який пішов на співпрацю з ворогом та добровільно став "виконуючим обов’язків заступника начальника Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули .

"Чоловік пішов на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік виконував наступні завдання держави-агресора:

впроваджував контроль та юрисдикцію держави-агресора на території Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району Харківської області

організовував роботу "Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області";

вирішував транспортно-логістичні та соціальні питання, займався благоустроєм захопленої агресором території;

виявляв суб’єкти господарювання, які можна віддати під управління представників РФ.

Чоловіку оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вироку суду він буде очікувати, перебуваючи під вартою.