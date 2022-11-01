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Під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 19:29
Під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів Фото: Під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області викрили колаборанта, який пішов на співпрацю з ворогом та добровільно став "виконуючим обов’язків заступника начальника Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

"Чоловік пішов на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, чоловік виконував наступні завдання держави-агресора:

  • впроваджував контроль та юрисдикцію держави-агресора на території Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району Харківської області
  • організовував роботу "Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області";
  • вирішував транспортно-логістичні та соціальні питання, займався благоустроєм захопленої агресором території;
  • виявляв суб’єкти господарювання, які можна віддати під управління представників РФ.

Чоловіку оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вироку суду він буде очікувати, перебуваючи під вартою.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвідувальні дані про Сили оборони ЗСУ у прифронтових районах і передавала їх ворогові.

Також правоохоронці затримали у Бахмуті Донецької області ворожого коригувальника ракетних ударів. Чоловіку загрожує суд.

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