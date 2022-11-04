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Збирала "податки" для окупантів. У Харкові затримали жінку, яка перейшла на бік РФ

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 15:33
Збирала "податки" для окупантів. У Харкові затримали жінку, яка перейшла на бік РФ Фото: У Харкові затримали жінку, яка перейшла на бік РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та збирала "податки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Після того, як у Куп’янськ зайшли збройні формування РФ, зрадниця одразу пішла з ними домовлятися, розказала, що працювала в місцевій податковій і може надати дані місцевих платників податків", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від ДБР, жінку одразу взяли в окупаційну адміністрацію. Вона допомагала загарбникам вести документообіг, а також збирати "данину" з місцевого населення під виглядом податків.

Збирала &quot;податки&quot; для окупантів. У Харкові затримали жінку, яка перейшла на бік РФ

"Після звільнення Куп’янська жінка втекла до Харкова. ДБР вдалося встановити де ховається колишня працівниця Куп’янської державної податкової інспекції та затримати", - додали в ДБР.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді, за що жінці загрожуватиме довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що у Харківській області затримали двох освітян, які в окупації викладали за програмою РФ.

Також під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.

Раніше прикордонники виявили та затримали двох колаборантів. Вони прямували в Київ та мали при собі російські рублі.

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