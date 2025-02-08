ua en ru
Сб, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна, потрапив під санкції Трампа, - Reuters

Гаага, Субота 08 лютого 2025 14:13
UA EN RU
Прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна, потрапив під санкції Трампа, - Reuters Фото: прокурор МКС Карім Хан (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан потрапив у санкційний список США. Він видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання зазначає, що Карім Хан став першою особою, яка потрапила під економічні санкції, які запровадив президент США Дональд Трамп. Прізвище прокурора МКС з'явилося у додатку, підписаному Трампом днем раніше, який ще не оприлюднили.

Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.

Згідно з наказом, міністр фінансів США Скотт Бессент після консультації з держсекретарем Марко Рубіо повинен протягом 60 днів подати звіт з іменами осіб, проти яких запровадять санкції.

Нагадаємо, Карім Хан як головний прокурор Міжнародного кримінального суду 1 березня 2022 року оголосив про початок розслідування щодо скоєних Росією воєнних злочинів і злочинів проти людства в Україні. Саме він подав клопотання про видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.

Також 20 травня 2024 року Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів руху ХАМАС.

Санкції Трампа проти МКС

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ проведення санкцій проти Міжнародного кримінального суду через справу проти керівництва Ізраїлю.

В указі Трампа наголошується, що МКС не має юрисдикції ні над США, ні над Ізраїлем, оскільки жодна з країн не є учасницею Римського статуту чи членом МКС.

У Міжнародному кримінальному суді різко розкритикували рішення Трампа щодо санкцій, а в ЄС заявили, що це стане серйозним викликом для роботи суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Сполучені Штати Америки Міжнародний кримінальний суд Дональд Трамп
NEWS
Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб
Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів