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Прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина, попал под санкции Трампа, - Reuters

Гаага, Суббота 08 февраля 2025 14:13
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Прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина, попал под санкции Трампа, - Reuters Фото: прокурор МУС Карим Хан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попал в санкционный список США. Он выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания отмечает, что Карим Хан стал первым лицом, попавшим под экономические санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп. Фамилия прокурора МУС появилась в приложении, подписанном Трампом днем ранее, которое еще не обнародовали.

Санкции предусматривают замораживание американских активов фигурантов списка и запрет на въезд в США для них и их семей.

Согласно приказу, министр финансов США Скотт Бессент после консультации с госсекретарем Марко Рубио должен в течение 60 дней подать отчет с именами лиц, против которых введут санкции.

Напомним, Карим Хан как главный прокурор Международного уголовного суда 1 марта 2022 года объявил о начале расследования в отношении совершенных Россией военных преступлений и преступлений против человечества в Украине. Именно он подал ходатайство о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российской уполномоченной Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.

Также 20 мая 2024 года Карим Хан запросил ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС.

Санкции Трампа против МУС

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ проведения санкций против Международного уголовного суда из-за дела против руководства Израиля.

В указе Трампа отмечается, что МУС не имеет юрисдикции ни над США, ни над Израилем, поскольку ни одна из стран не является участницей Римского статута или членом МУС.

В Международном уголовном суде резко раскритиковали решение Трампа о санкциях, а в ЕС заявили, что это станет серьезным вызовом для работы суда.

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