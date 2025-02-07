В ЄС розкритикували рішення Трампа ввести санкції проти МКС
У Європейському Союзі критикують санкції США проти Міжнародного кримінального суду. Обмеження напередодні запровадив президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в X (Twitter).
"МКС гарантує притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та надає право голосу жертвам у всьому світі. Він (суд, - ред.) повинен мати можливість вільно вести боротьбу проти глобальної безкарності. Європа завжди виступатиме за справедливість і повагу до міжнародного права", - зазначила вона.
Речник Єврокомісії, якого цитує The Guardian, заявив, що ЄС висловлює жаль з приводу рішення США накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд.
"Виконавчий наказ є серйозним викликом для роботи МКС з ризиком вплинути на поточні розслідування та провадження, у тому числі щодо України, впливаючи на багаторічні зусилля щодо забезпечення підзвітності в усьому світі", - зазначив речник.
В ЄС наголосили, що стежитимуть за наслідками указу Трампа та оцінюватимуть можливі подальші кроки.
Рішення Трампа проти МКС
Президент США Дональд Трамп підписав указ проведення санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Таке рішення було ухвалене через справу проти керівництва Ізраїлю.
У 2024 році МКС видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. В указі Трампа зазначається, що ордери МКС "безпідставні".
Крім того, в указі президента США наголошується, що МКС не має юрисдикції ні над США, ні над Ізраїлем, оскільки жодна з країн не є учасницею Римського статуту чи членом МКС.
У Міжнародному кримінальному суді різко розкритикували рішення Трампа щодо санкцій.
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