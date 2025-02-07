В ЄС розкритикували рішення Трампа ввести санкції проти МКС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в X (Twitter).

"МКС гарантує притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та надає право голосу жертвам у всьому світі. Він (суд, - ред.) повинен мати можливість вільно вести боротьбу проти глобальної безкарності. Європа завжди виступатиме за справедливість і повагу до міжнародного права", - зазначила вона.

Речник Єврокомісії, якого цитує The Guardian, заявив, що ЄС висловлює жаль з приводу рішення США накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд.

"Виконавчий наказ є серйозним викликом для роботи МКС з ризиком вплинути на поточні розслідування та провадження, у тому числі щодо України, впливаючи на багаторічні зусилля щодо забезпечення підзвітності в усьому світі", - зазначив речник.

В ЄС наголосили, що стежитимуть за наслідками указу Трампа та оцінюватимуть можливі подальші кроки.