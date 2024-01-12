ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прокуратура виявила більше 13 млн збитків на поставках вагонів для київського метро

П'ятниця 12 січня 2024 13:34
UA EN RU
Прокуратура виявила більше 13 млн збитків на поставках вагонів для київського метро Фото: Прокуратура виявила більше 13 млн збитків на поставках вагонів для київського метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Одному із заступників голови КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру через 13,1 млн гривень збитків на поставках вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Що сталось

Згідно з даними слідства, у період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, що були надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами Росії щодо виробництва та поставки вагонів для метрополітену.

"Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів. У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен", - пише Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без врахування штрафу. Це призвело до збитків в розмірі 13,1 млн гривень.

Що загрожує

Заступнику голови КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 367 КК України.

На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було повідомлено про підозру заступнику директора комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту