Прокуратура виявила більше 13 млн збитків на поставках вагонів для київського метро
Одному із заступників голови КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру через 13,1 млн гривень збитків на поставках вагонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Що сталось
Згідно з даними слідства, у період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, що були надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами Росії щодо виробництва та поставки вагонів для метрополітену.
"Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів. У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен", - пише Офіс генерального прокурора.
Підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без врахування штрафу. Це призвело до збитків в розмірі 13,1 млн гривень.
Що загрожує
Заступнику голови КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 367 КК України.
На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було повідомлено про підозру заступнику директора комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.