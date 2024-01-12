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Прокуратура выявила более 13 млн убытков на поставках вагонов для киевского метро

Пятница 12 января 2024 13:34
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Прокуратура выявила более 13 млн убытков на поставках вагонов для киевского метро Фото: Прокуратура выявила более 13 млн убытков на поставках вагонов для киевского метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Одному из заместителей председателя КП "Киевский метрополитен" сообщено о подозрении из-за 13,1 млн гривен убытков на поставках вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Что случилось

Согласно данным следствия, в период 2012-2017 годов КП "Киевский метрополитен", используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, заключило договоры с двумя акционерными обществами России по производству и поставке вагонов для метрополитена.

"Указанными договорами предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий поставки указанных вагонов. В период 2013-2014 годов поставщики нарушили условия договора и в определенные сроки не поставили вагоны в адрес КП "Киевский метрополитен", - пишет Офис генерального прокурора.

Подозреваемый, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без учета штрафа. Это привело к убыткам в размере 13,1 млн гривен.

Что угрожает

Заместителю главы КП "Киевский метрополитен" сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия - ч. 2 ст. 367 УК Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было сообщено о подозрении заместителю директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" из-за миллионных убытков на строительстве Подольского мостового перехода.

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