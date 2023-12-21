Будівництво Подільського моста у Києві. Замдиректора комунального підприємства отримав підозру

Заступнику директора комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголошено про підозру у службовій недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва .

Правоохоронці викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.

Деталі справи

В рамках досудового розслідування співробітники правоохоронних органів встановили, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.

Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки.

За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 мільйони гривень.

Що загрожує підозрюваному

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість.

В поліції нагадали, що у вересні поточного року фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею - тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво "подорожчало" на 6,5 мільйонів гривень.

В разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років.

Подільський міст

Будується в Києві через річки Дніпро і Десенку. Він має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив.

Будівництво мостового переходу було розпочате 1993 року (фактично 2003). Воно неодноразово зупинялося через брак фінансування, через що дату відкриття багаторазово відкладали. Остання запланована дата відкриття першої черги - кінець 2023 року.

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