Прокуратура требует арестовать Тамразова

Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей сроком на 60 суток

Сторона обвинения заявила ходатайство об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову в виде ареста с альтернативой внесения залога. Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Грек, передает корреспондент РБК-Украина.

"Прошу удовлетворить данное ходатайство и применить к Алексею Тамразову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможным залогом в 3200 прожиточных минимумов (почти 6 млн гривен, - ред.)", - заявил Грек.

Добавим, что в суде Алексей Тамразов сообщил, что встретится с прокурором Константином Куликом его заставлял сотрудник СБУ из Мариуполя, и он готов рассказать детали в перекрестном допросе.

Отметим, сегодня Печерский районный суд города Киева начал заседание по избранию меры пресечения Алексею Тамразову.

Как сообщало РБК-Украина, сторона защиты будет ходатайствовать об освобождении Алексея Тамразова без избрания меры пресечения. Отметим, что под Печерским районным судом Киева собралось около сотни активистов, которые пришли поддержать Тамразова. В частности, в зал суда пришел координатор организации С14 Сергей Мазур.

Напомним, 9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Алексея Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов. В частности, Тамразов пытался дать взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, которое связано с деятельностью преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как известно, Тамразов с 2010 года по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргаздобыча". Он также является владельцем издания Insider. Добавим, что издание Insider, владельцем которого является Тамразов, разоблачает коррупционные схемы, в частности, многие расследования касались газовой сферы и дел в "Укргаздобыче". Также он часто критиковал правоохранительные органы, в частности Министерство внутренних дел. По его словам, глава МВД Арсен Аваков переплатил минимум 7,5 тыс. долларов за каждый автомобиль для Нацполиции. В мае 2017 года Аваков приказал внести в ЕРДР данные об уголовном правонарушении на Тамразова.