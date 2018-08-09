ГПУ задержала экс-заместителя председателя правления "Укргаздобычи"

Тамразова задержали на попытке дать 200 тыс. долларов взятки прокурору

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов. Об этом написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

По словам Луценко, Тамразов пытался дать взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, которое связано с деятельностью преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, по словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Тамразов после передачи неправомерной выгоды задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

Фото: задержание Тамразова

Отметим, Алексей Тамразов с 2010 года по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргаздобыча". Он также является владельцем издания Insider.

Напомним, в 2015 году Алексей Тамразов внес залог в размере 5 млн гривен за подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины Дениса Полищука.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке в 20 тыс. долларов задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка.