Адвокаты будут просить отпустить Тамразова без меры пресечения

Прокуратура просит о взятии под стражу или залог в 5,4 млн гривен

Сторона защиты будет ходатайствовать об освобождении Алексея Тамразова без избрания меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Тамразова Виталий Коломиец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас будет слушаться ходатайство об избрании меры пресечения.... квалификация прокуратуры ч. 3 статьи 369 УКУ, предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. Прокуратура просит о взятии под стражу, или альтернативу залог в 5,4 млн грн. ...Сторона защиты настаивает на отмене меры пресечения, ведь во-первых отсутствуют любые риски, которые предусмотрены: это уклонение, это влияние на свидетелей, то есть препятствовать и уничтожать документы. То есть в отношении Алексея с его репутацией это смешно. И относительно обоснованности подозрения - это зыбкая квалификация и статья. Очень трудно доказать умысел конкретного лица", - заявил Коломиец.

Фото: избрание меры пресечения Тамразову (РБК-Украина)

"Нам не открыли все материалы дела. Из тех, что мы видим, то Алексей готов пройти это дело без каких-либо мер", - добавил адвокат.

Под Печерским районным судом Киева собралось около сотни активистов, которые пришли поддержать Тамразова. В частности, в зал суда пришел координатор организации С14 Сергей Мазур.

Напомним, 9 августа Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов.