Адвокаты будут просить отпустить Тамразова без меры пресечения

Новости Происшествия 10.08.2018 - 15:22
Фото: адвокат Тамразова (РБК-Украина)
Фото: адвокат Тамразова (РБК-Украина)

Прокуратура просит о взятии под стражу или залог в 5,4 млн гривен

Сторона защиты будет ходатайствовать об освобождении Алексея Тамразова без избрания меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Тамразова Виталий Коломиец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас будет слушаться ходатайство об избрании меры пресечения.... квалификация прокуратуры ч. 3 статьи 369 УКУ, предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. Прокуратура просит о взятии под стражу, или альтернативу залог в 5,4 млн грн. ...Сторона защиты настаивает на отмене меры пресечения, ведь во-первых отсутствуют любые риски, которые предусмотрены: это уклонение, это влияние на свидетелей, то есть препятствовать и уничтожать документы. То есть в отношении Алексея с его репутацией это смешно. И относительно обоснованности подозрения - это зыбкая квалификация и статья. Очень трудно доказать умысел конкретного лица", - заявил Коломиец.

Адвокаты будут просить отпустить Тамразова без меры пресечения
Адвокаты будут просить отпустить Тамразова без меры пресечения
Адвокаты будут просить отпустить Тамразова без меры пресечения
Адвокаты будут просить отпустить Тамразова без меры пресечения
 

Фото: избрание меры пресечения Тамразову (РБК-Украина)

"Нам не открыли все материалы дела. Из тех, что мы видим, то Алексей готов пройти это дело без каких-либо мер", - добавил адвокат.

Под Печерским районным судом Киева собралось около сотни активистов, которые пришли поддержать Тамразова. В частности, в зал суда пришел координатор организации С14 Сергей Мазур.

Напомним, 9 августа Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов.

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Теги:  адвокат,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС