Прокуратура вимагає заарештувати Тамразова

Прокуратура клопоче про утримання під вартою терміном на 60 діб

Сторона обвинувачення заявила клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Про це повідомив прокурор по справі Андрій Грек, передає кореспондент РБК-Україна.

"Прошу задовольнити це клопотання і застосувати до Олексія Тамразова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з можливою запорукою в 3200 прожиткових мінімумів (майже 6 млн гривень, - ред.)", - сказав Грек.

Додамо, що в суді Олексій Тамразов повідомив, що зустрітися з прокурором Куликом його змушував співробітник СБУ з Маріуполя, і він готовий розповісти деталі в перехресному допиті.

Відзначимо, сьогодні Печерський районний суд міста Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу Олексію Тамразову.

Як повідомляло РБК-Україна, сторона захисту буде клопотати про звільнення Олексія Тамразова без обрання запобіжного заходу. Зазначимо, що під Печерським районним судом Києва зібралося близько сотні активістів, які прийшли підтримати Тамразова. Зокрема, в зал суду прийшов координатор організації С14 Сергій Мазур.

Нагадаємо, 9 серпня Генеральна прокуратура України затримала Олексія Тамразова на спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів. Зокрема, Тамразов намагався дати хабар прокурора ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, яке пов'язане з діяльністю злочинної організації екс-президента України Віктора Януковича.

Як відомо, Тамразов з 2010 року по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ "Укргазвидобування". Він також є власником видання Insider. Додамо, що видання Insider, власником якого є Тамразов, викриває корупційні схеми, зокрема, багато розслідування стосувалися газової сфери і справ в "Укргазвидобуванні". Також він часто критикував правоохоронні органи, зокрема Міністерство внутрішніх справ. За його словами, глава МВС Арсен Аваков переплатив мінімум 7,5 тис. доларів за кожен автомобіль для Нацполіціі. В травні 2017 року Аваков наказав внести в ЄРДР дані про кримінальне правопорушення на Тамразова.