Суд начал избирать меру пресечения Тамразову

Печерский районный суд города Киева сегодня начал заседание по избранию меры пресечения Тамразову

Печерский районный суд города Киева сегодня, 10 августа, начал заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения Тамразову", - заявил следователь судья.

Как сообщало РБК-Украина, сторона защиты будет ходатайствовать об освобождении Алексея Тамразова без избрания меры пресечения. Отметим, что под Печерским районным судом Киева собралось около сотни активистов, которые пришли поддержать Тамразова. В частности, в зал суда пришел координатор организации С14 Сергей Мазур.

Напомним, 9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Алексея Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов. В частности, Тамразов пытался дать взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, которое связано с деятельностью преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как известно, Тамразов с 2010 года по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргаздобыча". Он также является владельцем издания Insider.