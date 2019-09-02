Прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар"

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении совладельцу гостиницы "Токио Стар", где 17 августа произошел пожар, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, второго владельца подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

"Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении втором владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее к гибели девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования.

"В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" произошел на втором этаже здания ночью 17 августа. На момент пожара в гостинице находилось около 200 человек. В результате происшествия 9 человек погибли, еще 19 пострадали. Владельцу отеля Вадиму Черному полиция сообщила о подозрении. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что будет следить за ходом расследования вокруг отеля "Токио Стар", и что отвечать будут не только непосредственные виновники, но и лично владелец.

Ранее РБК-Украина сообщало, что апелляционный суд Одесской области рассмотрел жалобы адвокатов владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на более мягкую.