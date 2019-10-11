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Прокуратура сообщила о подозрении еще одному администратору отеля "Токио Стар"

Новости » Общество    11.10.2019 - 14:09
Прокуратура сообщила о подозрении еще одному администратору отеля "Токио Стар"
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (Думская)

Подозрение ей предъявили по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек

В деле о пожаре в "Токио Стар" сообщили о подозрении администратору гостиницы Оксане Ежак, которая в день трагедии была на смене. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что подозрение Ежак предъявили еще 1 октября, а до этого она проходила в деле как свидетельница. Подозрение ей предъявили по той же статье, что и другим фигурантам - нарушение правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек (часть 2 ст. 270 УК).

Меру пресечения подозреваемой на данный момент избрать не могут, поскольку Киевский суд сейчас рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков досудебного расследования.

В случае продления, обвинение будет обращаться в суд об избрании меры пресечения для Ежак.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.

РБК-Украина сообщало, что подозрения сообщены владельцу отеля Вадиму Черному, администратору гостиницы Ирине Паровик, а также главному инженеру "Токио Стар", которых подозревают в нарушении пожарной безопасности повлекшее гибель людей.

Ранее Апелляционный суд Одессы оставил администратора отеля "Токио Стар" Ирину Паровик в СИЗО до 18 октября.

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