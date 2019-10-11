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Прокуратура повідомила про підозру ще одному адміністратору готелю "Токіо Стар"

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 14:09
Прокуратура повідомила про підозру ще одному адміністратору готелю "Токіо Стар"
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Підозру їй пред'явили за статтею про порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб

У справі про пожежу в "Токіо Стар" повідомили про підозру адміністратору готелю Оксані Єжак, яка в день трагедії була на зміні. Про це повідомляє "Думская".

Повідомляється, що підозру Єжак пред'явили ще 1 жовтня, а до цього вона проходила у справі як свідок. Підозру їй пред'явили за тією ж статтею, що й іншим фігурантам - порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб (частина 2 ст. 270 КК).

Запобіжний захід підозрюваній на даний момент обрати не можуть, оскільки Київський суд зараз розглядає клопотання прокуратури про продовження строків досудового розслідування.

У разі продовження, звинувачення буде звертатися до суду про обрання запобіжного заходу для Єжак.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася у ніч на 17 серпня. В результаті загорання, яке сталося на другому поверсі будівлі, загинули 9 людей, ще 19 постраждали.

РБК-Україна повідомляло, що підозри повідомлені власнику готелю Вадиму Чорному, адміністратору готелю Ірині Паровик, а також головному інженеру "Токіо Стар", яких підозрюють у порушенні пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей.

Раніше Апеляційний суд Одеси залишив адміністратора готелю "Токіо Стар" Ірину Паровик у СІЗО до 18 жовтня.

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