Прокуратура Швеції відновила розслідування проти Ассанжа

Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Прокуратура відновила досудове розслідування за підозрою в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях

Прокуратура Швеції відновила попереднє розслідування стосовно засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за підозрою в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях. Про це повідомляє Reuters.

За словами окружного прокурора Єви-Марії Перссон, у відомства є підстави вважати його винним, передає SVT. Раніше справа була закрита через неможливість викликати Ассанжа до суду.

При цьому в WikiLeaks заявили, що відновлення шведського розслідування дасть Ассанжу можливість "очистити своє ім'я".

"З тих пір, як Джуліан Ассанж був заарештований 11 квітня 2019 року, на Швецію чинився значний політичний тиск, щоб відновити розслідування", - сказав у своїй заяві головний редактор WikiLeaks Крістінн Храфнссон.

Нагадаємо, Вестмінстерський магістратський суд затребував документи з США щодо екстрадиції засновника WikiLeaks.

Суддя призначив наступне слухання на 30 травня і постановив, що розширене засідання пройде 12 червня. Він додав, що до червня Ассанж повинен отримати усі документи з США. Суддя також заявив засновнику WikiLeaks, що може погодитися на його екстрадицію в Сполучені Штати.

11 квітня у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.