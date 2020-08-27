Прокуратура России не видит оснований для открытия дела об отравлении Навального

Генеральная прокуратура Российской Федерации не видит основания для открытия уголовного дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В прокуратуре заявляют, что не нашли признаков уголовного преступления при проверке госпитализации Навального.

Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.



"Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка была начала еще 20 августа. Генпрокуратура назвала это "стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами".

Также в прокуратуре сообщили, что Россия запросила Германию о правовой помощи в рамках проверки.

В частности, Москва попросила предоставить доказательства предварительных диагнозов Алексея Навального, которые озвучили немецкие медики, и документы в отношении исследований специалистов во время перевозки оппозиционера в Берлин и его нахождения в клинике "Шарите".

В ведомстве добавили, что Берлин подтвердил получение запроса и выразил намерение взаимодействовать с правоохранительными органами России.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где пробыл до 22 августа. Российские врачи отрицали, что Навальный был отравлен. После оппозиционера транспортировали в Германию.

Ранее сообщалось, что МИД России назвало поспешной версию об умышленном отравлении Алексея Навального.

Кроме того, МВД РФ начало проверку в связи с госпитализацией российского оппозиционера.