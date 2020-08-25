Отравление Навального: в Госдуме РФ проверят возможное внешнее вмешательство

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

В Госдуме считают, что это могла быть попытка создания напряжения в стране

Комитет по безопасности Государственной думы Российской Федерации проверит возможное вмешательство из-за границы в инцидент с Алексеем Навальным. В Госдуме считают, что это могла быть попытка создания напряжения в России.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, это может быть провокацией западных стран для обвинений в адрес России.

Отметим, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. При этом российские врачи отрицали, что Навальный был отравлен. 22 августа его транспортировали в клинику в Германии.

Как писало РБК-Украина, 24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

При этом в России выразили несогласие в связи с выводами немецких врачей.

В то же время в Кремле считают, что пока нет основания для начала расследования, так как нет подтверждений отравления конкретным веществом.

Также сообщалось, что в Европейском союзе решительно осудили ситуацию, похожую на покушение на жизнь Навального.