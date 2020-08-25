В МИД России отреагировали на отравление Навального

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Версию об умышленном отравлении назвали поспешной

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало поспешной версию об умышленном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В России также призвали немецких врачей не допустить использование их лабораторных исследований в политических целях.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь… Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях", - говорится в заявлении.

Также в МИД заявили, что правительству России не выгодно отравление Навального.

"Неизбежно возникает вопрос - кому это выгодно? Российскому руководству - явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые "дела А.В.Литвиненко и Скрипалей", - добавили в МИД.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. При этом российские врачи отрицали, что Навальный был отравлен. 22 августа его транспортировали в клинику в Германии.

В свою очередь немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

Ранее в Европейском союзе решительно осудили ситуацию, похожую на покушение на жизнь Навального.

Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ проверит возможное вмешательство из-за границы в инцидент с Навальным.