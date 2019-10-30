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Прокуратура проводит расследование по факту отравления студентов в Мариуполе

Новости » Общество     30.10.2019 - 20:14
Прокуратура проводит расследование по факту отравления студентов в Мариуполе
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сведения по данному происшествию были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований

Под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры и следственным отделом Мангушский отдела полиции в Донецкой области проводится досудебное расследование по факту массового отравления студентов в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Как сообщается, в течения дня студенты трижды принимали пищу, которую приготовило им одно из местных коммунальных предприятий.

Для осмотра помещения пищевого блока представителями прокуратуры привлекались специалисты Госпродпотребслужбы. В ходе проверки изучалось место, где готовили блюда для питания участников мероприятия.

В результате были отобраны образцы пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с рук обслуживающего персонала, технологического оборудования, мебели и инвентаря для проведения бактериологического обследования патогенной флоры. Также изъяты должностные инструкции поваров, технологические карты и меню.

Сведения по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Напомним, 30 октября в ГСЧС поступила информация, что в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировали 16 студентов Украинской академии лидерства.

Кроме того, в Чернигове до конца недели приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. Сообщается, что на данный момент в больнице 16 школьников.

В Мариуполе массово отравились студенты В Украине с начала года произошло более 600 отравлений детей
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