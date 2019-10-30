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В Мариуполе массово отравились студенты

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 08:23
В Мариуполе массово отравились студенты
Иллюстративное фото (stan.kz)

В результате отравления в Мариуполе пострадали 16 студентов

В Мариуполе отравились 16 студентов, они госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

У пострадавших диагноз - острый гастроэнтерит.

"30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове до конца недели приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. Сообщается, что на данный момент в больнице 16 школьников.

РБК-Украина писало, что источником гепатита в школе №7 города Чернигов стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения.

Кроме того, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

РБК-Украина сообщало, что в поселке городского типа Константиновка Краснокутского района (Харьковская область) девять человек заболели гепатитом А.

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