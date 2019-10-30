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Прокуратура проводить розслідування за фактом отруєння студентів в Маріуполі

Новини » Суспільство     30.10.2019 - 20:14
Прокуратура проводить розслідування за фактом отруєння студентів в Маріуполі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Відомості з даної події були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Під процесуальним керівництвом Маріупольського місцевої прокуратури та слідчим відділом Мангушский відділу поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом масового отруєння студентів в Маріуполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Як повідомляється, в перебігу дня студенти тричі приймали їжу, яку приготувало їм одне з місцевих комунальних підприємств.

Для огляду приміщення харчового блоку представниками прокуратури залучалися фахівці Госпродпотребслужбы. В ході перевірки вивчався місце, де готували страви для харчування учасників заходу.

У результаті були відібрані зразки харчових продуктів, питної води, змивів з рук обслуговуючого персоналу, технологічного обладнання, меблів та інвентарю для проведення бактеріологічного обстеження патогенної флори. Також вилучено посадові інструкції кухарів, технологічні карти і меню.

Відомості за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.

Нагадаємо, 30 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в лікарню з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізували 16 студентів Української академії лідерства.

Крім того, у Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 з-за спалаху гепатиту А. Повідомляється, що на даний момент у лікарні 16 школярів.

В Маріуполі масово отруїлись студенти В Україні з початку року сталося понад 600 отруєнь дітей
Новини України Прокуратураотруєння
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