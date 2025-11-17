Прокуратура просить арешт Чернишова або заставу 55 млн гривень

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням узяти під варту Олексія Чернишова - колишнього віцепрем’єра, ексміністра з питань національної єдності та громад і територій, а також ексочільника "Нафтогазу".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали ВАКС.

Прокурор САП просить узяти Чернишова під варту, мотивуючи це ризиками впливу на хід слідства. За словами представника обвинувачення, підозрюваний може знищити або приховати докази, тиснути на свідків чи покинути територію України.

Як альтернативу арешту прокурори пропонують визначити розмір застави - 55 мільйонів гривень. Станом на 18:00 суд продовжує розгляд клопотання.

Також відомо, що за даними слідства, загалом зафіксовано передачу Чернишову 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою від організаторів схеми корупції навколо "Енергоатому" Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Ба більше, сьогодні прокурори САП розкрили, що у корупційній схемі ключову роль відігравала його дружина Чернишова - Світлана.

Операція "Мідас"

10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували "відкати" від підрядників, а відмиті кошти проходили через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього нардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача.

11 листопада НАБУ оприлюднило матеріали, що підтверджують відвідування цього офісу колишнім віцепрем’єром Олексієм Чернишовим.

Після появи подробиць справи у відставку пішли міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.