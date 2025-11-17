ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Прокуратура просит арест Чернышова или залог 55 млн гривен

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 17:59
UA EN RU
Прокуратура просит арест Чернышова или залог 55 млн гривен Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством взять под стражу Алексея Чернышова - бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам национального единства и общин и территорий, а также экс-главу "Нафтогаза".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала ВАКС.

Прокурор САП просит взять Чернышова под стражу, мотивируя это рисками влияния на ход следствия. По словам представителя обвинения, подозреваемый может уничтожить или скрыть доказательства, давить на свидетелей или покинуть территорию Украины.

В качестве альтернативы ареста прокуроры предлагают определить размер залога - 55 миллионов гривен. По состоянию на 18:00 суд продолжает рассмотрение ходатайства.

Также известно, что по данным следствия, в целом зафиксирована передача Чернышеву 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.

Более того, сегодня прокуроры САП раскрыли, что в коррупционной схеме ключевую роль играла его жена Чернышова - Светлана.

Операция "Мидас"

10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По версии следствия, участники группировки систематически получали "откаты" от подрядчиков, а отмытые средства проходили через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

11 ноября НАБУ обнародовало материалы, подтверждающие посещение этого офиса бывшим вице-премьером Алексеем Чернышевым.

После появления подробностей дела в отставку ушли министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

По информации РБК-Украина, в тот же день, 11 ноября, Чернышеву объявили подозрение в незаконном обогащении в рамках энергетического коррупционного расследования.

Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ
Новости
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского