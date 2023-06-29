Прокуратура перевіряє одеського військкома. До чотирьох країн направили запити

Прокуратура не вказує ім'я військкома, проте, зважаючи на факти, мова йде про скандального колишнього начальника ТЦК Одеської області Євгена Борисова.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону веде процесуальне керівництво у справі. Слідчі перевіряють факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного військкомату.

Зокрема, перевіряється інформація ЗМІ про майно членів сім'ї Борисова за кордоном. За даними журналістів, під час воєнного стану вони купили автівки преміум класу та майно в Іспанії на суму понад 196 млн гривень, хоча дохід не покриває ці витрати.

Слідчі також направили запити до компетентних органів Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини.

У рамках справи перевіряються і факти можливого ухилення від проходження військової служби. Зокрема, перебування одеського військкома за кордоном нібито на лікуванні.

"На даний час у кримінальному провадженні допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця", - йдеться у повідомленні.

Справа одеського військкома

Нагадаємо, правоохоронці на початку травня викрили начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Його підозрюють у торгівлі так званими "білими квитками", які звільняють від мобілізації.

Також журналісти з'ясували, що дружина одеського військкома під час повномасштабної війни придбала елітний автомобіль, а родина Борисова купила в Іспанії нерухомість.

Вчора стало відомо, що Борисова звільнили з посади за рішенням Ставки верховного головнокомандувача

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