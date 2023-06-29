Прокуратура проверяет одесского военкома. В четыре страны направили запросы

Прокуратура не указывает имя военкома, однако, учитывая факты, речь идет о скандальном бывшем начальнике ТЦК Одесской области Евгении Борисове.

Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона ведет процессуальное руководство по делу. Следователи проверяют факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим руководителем Одесского областного военкомата.

В частности, проверяется информация СМИ об имуществе членов семьи Борисова за границей. По данным журналистов, во время военного положения они купили авто премиум класса и имущество в Испании на сумму более 196 млн гривен, хотя доход не покрывает эти расходы.

Следователи также направили запросы в компетентные органы Испании, Молдовы, Румынии и Турции.

В рамках дела проверяются факты возможного уклонения от прохождения военной службы. В частности, пребывание одесского военкома за границей якобы на лечении.

"В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи должностного лица", - говорится в сообщении.

Дело одесского военкома

Напомним, правоохранители в начале мая разоблачили начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Его подозревают в торговле так называемыми "белыми билетами", которые освобождают от мобилизации.

Также журналисты выяснили, что супруга одесского военкома во время полномасштабной войны приобрела элитный автомобиль, а семья Борисова купила в Испании недвижимость.

Вчера стало известно, что Борисова уволили с должности по решению Ставки верховного главнокомандующего

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.