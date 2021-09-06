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Прокуратура открыла дело из-за пыток заместителя главы Меджлиса в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура открыла уголовное дело по факту пыток российскими оккупантами в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Представителя Меджлиса незаконно задержали силовики в субботу, 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру АР Крым.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны.

"Незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением, и в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда - преступлением против человечности", - отметили в прокуратуре.

Напомним, оккупационный "суд" в Крыму сегодня незаконно арестовал Джелялова на два месяца.

Как писало РБК-Украина, в украинском МИД считают, что Россия преследует крымских татар за поддержку Крымской платформы.

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