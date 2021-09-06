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МИД об аресте Джелялова: у России появился еще один повод для преследований в Крыму

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 22:17
МИД об аресте Джелялова: у России появился еще один повод для преследований в Крыму Фото: Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова отреагировала на незаконный арест заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова в Крыму. Она заявила, что у России появился новый повод для преследования крымских татар и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу представительницы МИДа.

Как отметила Джепарова, российские оккупанты в Крыму построили "целую систему политически мотивированных преследований" всех, кто проявляет несогласие с оккупацией Крыма.

"Преследование граждан Украины за их поддержку деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел", - заявила заместитель главы МИД.

Напомним, сегодня оккупационный "суд" в Крыму арестовал на два месяца Джелялова, который в августе участвовал в саммите Крымской платформы.

Как писало РБК-Украина, оккупанты говорят, что Джелялов и еще ряд крымских татар подозреваются в "диверсии". Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Крым МИД Украины Эмине Джапарова Меджлис
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