Оккупанты пытали задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса, - прокуратура

Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова , заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Следствие получило информацию, что оккупанты пытали Джелялова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова. Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.

"К Нариману Джелялову применяли пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями",- заявили в прокуратуре.