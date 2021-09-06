Прокуратура відкрила справу через катування заступника глави Меджлісу в Криму

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом катування російськими окупантами в Криму заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова. Представника Меджлісу незаконно затримали силовики у суботу, 4 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прокуратуру АР Крим.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України, тобто порушення законів та звичаїв війни.
"Незаконне ув’язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином, і відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду - злочином проти людяності", - зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, окупаційний "суд" в Криму сьогодні незаконно арештував Джелялова на два місяці.
Як писало РБК-Україна, в українському МЗС вважають, що Росія переслідує кримських татар за підтримку Кримської платформи.