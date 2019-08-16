Прокуратура открыла дело из-за побега Сильвера в "Борисполе"

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту побега израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Служба безопасности Украины должна была экстрадировать Сильвера в Израиль 15 августа. Однако в аэропорту “Борисполь” он исчез. В киевской прокуратуре возбудили уголовное производство по факту побега.

Сообщается, что дело зарегистрировано по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. На данный момент происходят следственные действия.

Также в прокуратуре проинформировали, что беглец находился в международном розыске и имеет паспорт США.

Напомним, о побеге Амоса Дов Сильвера стало известно в пятницу утром от израильских СМИ. Украинские правоохранительные органы начали комментировать инцидент уже после обеда.

Позже СБУ подтвердила исчезновение наркоторговца во время экстрадиции в Израиль. В спецслужбе заявили, что ответственных за это сотрудников отстранят от службы и проведут служебное расследование.

Ранее в Госпогранслужбе выступили с опровержением, заявив, что Сильвер не проходил пограничный контроль.

Амос Дов Сильвер является основателем онлайн-сети "Telegrass", через которую он распространял марихуану. Весной 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом до июля.