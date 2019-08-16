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СБУ подтвердила побег наркоторговца при экстрадиции в Израиль

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 15:29
СБУ подтвердила побег наркоторговца при экстрадиции в Израиль
Фото: Амос Дов Сильвер (страница в Facebook)

В СБУ проводят служебное расследование

Служба безопасности Украины подтвердила факт побега из аэропорта "Борисполь" израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что сотрудники службы, которые отвечали за экстрадицию, отстранены от своих должностей на время служебного расследование и сейчас дают показания.

"Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что подразделения украинской спецслужбы на данный момент разыскивают сбежавшего наркоторговца.

СБУ подтвердила побег наркоторговца при экстрадиции в Израиль

Напомним, израильские СМИ сообщили о побеге Амоса Дов Сильвера в пятницу утром.

По версии израильской стороны, он сбежал от полиции в аэропорту "Борисполь" во время его депортации из Украины. После прохождения паспортного контроля с Сильвера сняли электронный браслет, после чего наркоторговец зашел в дьюти фри и исчез.

Позже украинская Госпогранслужба эту информацию опровергла, заявив, что он не пересекал границу.

Амос Дов Сильвер является основателем онлайн-сети "Telegrass", через которую он распространял марихуану. Весной 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом до июля.

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