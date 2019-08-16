Израиль заявил о побеге наркоторговца при экстрадиции из Украины

Фото: Амос Дов Сильвер (страница в Facebook)

Амос Дов Сильвер скрылся после прохождения паспортного контроля

Израильский наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал от полиции в аэропорту "Борисполь" при попытке депортации его в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Как пишут израильские СМИ со ссылкой на местную полицию, украинская сторона не сообщила о депортации наркоторговца.

Сообщается, что соответствующее решение об экстрадиции было принято в четверг 15 августа Верховным судом Украины. После этого, подозреваемого доставили в аэропорт "Борисполь" для экстрадиции. После прохождения паспортного контроля с Сильвера сняли электронный браслет, после чего наркоторговец зашел в дьюти фри и исчез.

Амос Дов Сильвер является основателем онлайн-сети "Telegrass", через которую он распространял марихуаны. Весной 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом до июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ заблокировала поставки кокаина из Южной Америки в Украину. Контрабанду переправляли через морской канал в Одесской области.

Также весной в Украине пресекли деятельность международной наркогруппировки. Наркотики переправлялись из Франции через Польшу в Украину.