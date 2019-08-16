Госпогранслужба опровергла версию израильской стороны о побеге наркоторговца

Фото: Амос Дов Сильвер (страница в Facebook)

Сильвер не проходил паспортный контроль ни самостоятельно, ни в сопровождении правоохранительных органов

Государственная пограничная служба Украины опровергла версию израильской стороны о побеге наркоторговца Амоса Дов Сильвера. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

По словам руководителя пресс-службы Андрея Демченко, Сильвер не проходил паспортный контроль.

"Данное лицо пограничный контроль не проходила. То есть на линии паспортного контроля его не фиксировали ни самостоятельно, ни в сопровождении правоохранительных органов. В какой зоне аэропорта подозреваемый мог исчезнуть - пограничникам неизвестно", - отметил он.

Отметим, ранее сообщалось, что по версии израильской стороны, наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал от полиции в аэропорту "Борисполь" во время его депортации из Украины. После прохождения паспортного контроля с Сильвера сняли электронный браслет, после чего наркоторговец зашел в дьюти фри и исчез.

Амос Дов Сильвер является основателем онлайн-сети "Telegrass", через которую он распространял марихуану. Весной 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом до июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Измаиле Одесской области правоохранители задержали младшего инспектора отдела пограничной службы "Измаил" за распространение наркотиков. По данным правоохранителей, пограничник распространял наркотические вещества среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны.

Кроме того, в январе в Одесской области следователи Государственного бюро расследований задержали военнослужащего-пограничника за сбыт наркотических средств. Так, следователи ГБР провели обыски, в ходе которых зафиксировали незаконное хранение расфасованных в пакеты наркотических средств - метадона, амфетамина и каннабиса.