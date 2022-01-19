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Обвинение тоже может обжаловать меру пресечения Порошенко, есть основания, - ГБР

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Киев, Среда 19 января 2022 16:46
Обвинение тоже может обжаловать меру пресечения Порошенко, есть основания, - ГБР Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Государственное бюро расследований (ГБР) считает, что обвинение тоже может обжаловать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по так называемому "угольному делу". Бюро считает, что для этого есть все основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, которое не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - говорится в сообщении.

В бюро подчеркивают, что избранием меры пресечения Печерский райсуд констатировал законность и обоснованность подозрения Порошенко в государственной измене и содействию террористическим организациям.

Напомним, сегодня Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, обязав прибывать в суд и прокуратуру по каждому требованию, не выезжать из Киева без разрешения, а также сдать загранпаспорт.

После суда он уже заявил, что у него запланированы поездки за границу, поэтому он подаст апелляцию на это решение.

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