Обвинение тоже может обжаловать меру пресечения Порошенко, есть основания, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) считает, что обвинение тоже может обжаловать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по так называемому "угольному делу". Бюро считает, что для этого есть все основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР .

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, которое не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - говорится в сообщении.

В бюро подчеркивают, что избранием меры пресечения Печерский райсуд констатировал законность и обоснованность подозрения Порошенко в государственной измене и содействию террористическим организациям.