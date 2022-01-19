ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет ли апелляция? Порошенко отреагировал на решение суда по мере пресечения

Новина українською →
Среда 19 января 2022 15:01
Будет ли апелляция? Порошенко отреагировал на решение суда по мере пресечения Фото: пятый президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности. При этом он добавил, что будет не только апелляция на решение суда, но и реакция международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Безусловно это ограничение. У меня есть приглашение на как минимум три зарубежных визитов. Изъятие паспорта препятствует моей политической деятельности. Выезд за пределы Киева препятствует моей внутренней политической деятельности", - заявил Порошенко.

При этом он добавил, что будет активно продолжать свою политическую деятельности.

"Речь должна быть не только в виде апелляции...мы надеемся на ответную реакцию международных партнеров, мы будем просить об этом. Свою политическую деятельность я буду активно проводить, включая зарубежные мероприятия, которые заранее запланированы", - добавил Порошенко.

Согласно решению суда, Порошенко обязан сдать украинский паспорт, паспорт для выезда за границу. Также он не может выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия - 19 марта 2022 года.

Напомним, Порошенко назначили меру пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям посредством контрабандных поставок угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше