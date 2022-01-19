Будет ли апелляция? Порошенко отреагировал на решение суда по мере пресечения

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности. При этом он добавил, что будет не только апелляция на решение суда, но и реакция международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Безусловно это ограничение. У меня есть приглашение на как минимум три зарубежных визитов. Изъятие паспорта препятствует моей политической деятельности. Выезд за пределы Киева препятствует моей внутренней политической деятельности", - заявил Порошенко.

При этом он добавил, что будет активно продолжать свою политическую деятельности.

"Речь должна быть не только в виде апелляции...мы надеемся на ответную реакцию международных партнеров, мы будем просить об этом. Свою политическую деятельность я буду активно проводить, включая зарубежные мероприятия, которые заранее запланированы", - добавил Порошенко.

Согласно решению суда, Порошенко обязан сдать украинский паспорт, паспорт для выезда за границу. Также он не может выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия - 19 марта 2022 года.