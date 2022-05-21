Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу MH17

Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В опубликованных материалах можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова в Twitter.

"Это расследование показательно, поскольку происходило с ограниченным доступом к территории, а обвинение выстроено, в том числе благодаря методам цифровой криминалистики", - отметил Мамедов. К своему посту представитель Офиса генпрокурора прикрепил ссылку сайт, где выложены материалы по делу MH17. На веб-ресурсе отмечается, что здесь можно ознакомиться с доказательствами, которые представлены в судебном процессе. Кроме того, представлена интерактивная карта, позволяющая увидеть, что происходило до, во время и после крушения малайзийского авиалайнера.