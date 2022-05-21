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Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу MH17

Фото: материалы по делу о катастрофе MH17 выложили в открытый доступ (zik ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В опубликованных материалах можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова в Twitter.

"Это расследование показательно, поскольку происходило с ограниченным доступом к территории, а обвинение выстроено, в том числе благодаря методам цифровой криминалистики", - отметил Мамедов.

К своему посту представитель Офиса генпрокурора прикрепил ссылку сайт, где выложены материалы по делу MH17. На веб-ресурсе отмечается, что здесь можно ознакомиться с доказательствами, которые представлены в судебном процессе. Кроме того, представлена интерактивная карта, позволяющая увидеть, что происходило до, во время и после крушения малайзийского авиалайнера.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур авиалайнер был сбит. Никто из находившихся на его борту 298 человек не выжил. По версии следствия, самолет сбили пророссийские боевики.

Отметим, по факту катастрофы MH17 Malaysia Airlines Австралия и Нидерланды начали совместный судебный процесс против России. В марте к иску присоединилась и Малайзия.

В конце марта 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что если бы мировое сообщество привлекло бы РФ к ответственности за катастрофу МН17, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

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