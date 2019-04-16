Прокуратура не знайшла ознак навмисного підпалу Нотр-Дама

Фото: пожежа в Нотр-Дамі (twitter.com/PompiersParis)

Основною версією загоряння собору залишається нещасний випадок

Паризький прокурор Ремі Эйтз заявив, що правоохоронці не знайшли свідчення навмисного підпалу собору Паризької Богоматері. Про це він заявив в ефірі France 24.

За його словами, основною версією загоряння залишається нещасний випадок. На даний момент команда з 50 чоловік працює над встановленням причини виникнення пожежі в соборі.

Нагадаємо, пожежа в Соборі Паризької Богоматері у Парижі почалась увечері 15 квітня. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема завалено шпиль і дах, пошкоджено внутрішнє оздоблення собору. Достовірної інформації про наслідки і можливе підсумкове збереження будівлі поки немає.

Ректор собору Патрік Шові заявив, що з постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. Зокрема, з палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна були знищені пожежею.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлено. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Додамо, двоє поліцейських і один пожежний постраждали при пожежі в Нотр-Дам-де-Парі.