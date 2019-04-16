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При пожаре в Нотр-Даме пострадали три человека

Новости » Общество    16.04.2019 - 10:19
При пожаре в Нотр-Даме пострадали три человека
Фото: пожар в Нотр-Даме (twitter.com/PompiersParis)

Двое полицейских и один пожарный пострадали в результате пожара

Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает местная газета Le Figaro.

Сообщается, что тушение пожара велось более девяти часов. Было задействовано около 400 пожарных.

 

Фото: пожар в Нотр-Даме (twitter.com/PompiersParis)

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже начался вечером 15 апреля. В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. Достоверной информации о последствиях и возможной итоговой сохранности здания пока нет.

По состоянию на утро 16 апреля пожар в Нотр-Дам де Пари почти полностью потушили.  Ректор собора Патрик Шове заявил, что из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. В частности, из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин. В то же время большие полотна были уничтожены пожаром.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

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