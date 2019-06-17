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Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест лидера пророссийской партии

Новости » Политика    17.06.2019 - 00:48
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест лидера пророссийской партии
Фото: Ренато Усатый (twitter.com/krymrealii)

Усатый будет обязан явиться на слушания по просьбе прокуроров

Прокуратура Молдовы отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдове "Нашей партии" и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого. Об этом сообщает издание noi.md.

Усатый сообщил своим сторонникам, собравшимся у здания прокуратуры, что дал показания. Он также отметил, что будет обязан явиться на слушания по просьбе прокуроров.

Ранее сообщалось, что в Молдове правоохранители на таможне задержали лидера партии "Наша партия" Рената Усатого при попытке въезда в стану. 

В прокуратуре Молдовы сообщили, что Усатый подозревается в организации преступной группировки, члены которой совершили покушение на убийство и присвоение чужого имущества. Он перебывал в международном розыске с 2016 года, обвиняясь в причастности к покушению на бывшего российского банкира Германа Горбунтова, которого он бы лишил контрольного пакета акций.

Напомним, РБК-Украина писало, что новый премьер Молдовы пригрозила экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку

 

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